富邦悍將為了讓陳仕朋有較多休息日，18日推出李子強先發，生涯首度面對樂天桃猿繳出4局無失分好投，他說：「經驗值真的有提升很多！」投手教練林正豐也誇讚他的表現對球隊幫助很大，「代表了他個人能力、投球威力是有的，只是還有些小細節需要修正。」

李子強昨天迎來本季第2場先發，用78球投4局，被敲5支安打另投出三振、保送各1次，無失分成功壓制「暴力猿」打線。但由於昨天的12局大戰富邦共動用了8名投手，今天也做出人員異動，把李子強降下二軍，拉上游霆崴補強牛棚戰力。

經過幾場比賽的洗禮，李子強從比賽中學習經驗，他回憶，今年初登板時面對中信兄弟單局連挨兩轟，「當時被連挨2轟，所以會害怕進攻好球帶，想把球投在邊邊角角反而造成壞球偏多，用球數一多局面也就越來越失控，那場比賽算是把自己投倒的。」

而他昨天面對「暴力猿」打線除了前兩局有點「想太多」，後來把球威展現出來、勇於與打者對決，收到不錯的成效，「其實就照著自己的節奏去投就好，勇於面對打者，投給他們打。」

雖然成功壓制桃猿打線，但李子強不滿意自己沒達到先發投手該有的基本局數，退場後稍作整理後他又回到場邊，並趁機向前輩郭俊麟討教，「他平時就會提醒我一些球場上的事，他說我昨天身體可能衝太快，變化球跟直球品質有落差。」他笑著說：「我們大概一路講到比賽結束吧！」

今年李子強常以「救火隊」身分上一軍支援，本季首度先發就是頂替突然受傷的郭俊麟，之前還因為原本要上一軍的投手確診，緊急叫上休假的李子強。

面對教練團賦予的任務，李子強說：「球隊需要我時我就隨時準備好。」林正豐也說：「李子強春訓時投球量是足夠，局數可長、可中、可短，對球隊來說調度很靈活，這樣的經驗對他來說都是養分。」