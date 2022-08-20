大陸女星劉曉慶演過多部經典戲劇，飾演一代女皇《武則天》時，讓她一夕爆紅，成為家喻戶曉的明星，除了精湛演技深獲肯定，凍齡美貌還曾被日媒封為「大陸最強美魔女」，不過日前PO出泳裝照時，竟遭酸民嘲諷外貌及身材，意外引起網友討論。

劉曉慶日前在微博曬出要出門去游泳的照片，只見她全副武裝戴著泳帽、蛙鏡並身穿連身泳衣，雖然全身包得緊緊的，但仍可看出身材依舊保養得宜，歲月也幾乎沒有在臉上留下些許痕跡，「美魔女」的封號當之無愧，不過卻被酸民嘲諷她居然化濃妝游泳，就連耳朵被拉皮都很拉到肩膀上了，質疑根本修圖修過頭。

劉曉慶罕見曬泳裝照，卻被酸民嘲諷修圖修過頭。(劉曉慶微博)

不過仍有多數網友認為她美貌依舊，紛紛留言大讚：「傳說中的出水芙蓉」、「有顏值就是任性」、「慶寶寶你運動的時候特别迷人可愛」、「鍛鍊身體，天天向上，棒棒的＋美美的」、「能量格100%，加油女神 」、「慶慶好美呀，我也要跟慶寶寶學游泳，愛妳啊 」。

劉曉慶先前一段影片曾被眼尖網友發現臉僵硬不自然，並被指耳垂變形，幾乎快跟下巴連在一起，遭質疑拉皮失敗，對此，她反擊「大陸的女人們放棄自己太早了！年過三十，不能談青春，年過四十，不能談姿色」，並模仿酸民口吻：「喲～又整形了，你瞧這耳朵」，疑似回應整形失敗傳聞，接著呼籲女人要活出最美的自己，成為世界的亮麗風景。