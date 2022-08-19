藝人艾成17日驚傳墜樓身亡，享年40歲，突如其來的噩耗震撼整個演藝圈，而不少網友都湧入他和王瞳的臉書哀悼，但也有人留下惡言，因此兩人粉專一度關閉，直到18日下午艾成的經紀公司才重啟他的臉書，並預告每天會播送艾成心愛的歌曲，今(19日)PO出他演唱87樂團歌曲《傑作》的影片，讓粉絲看了都鼻酸。

艾成和王瞳、阿修羅、樂咖等人組成「87樂團」，本來預計9月24日舉辦「艾成出道20周年演唱會」，還會在虎年計畫暌違已久的新單曲，但如今已無法實現。

今艾成臉書粉專「艾成的異想世界」PO出他以一鏡到底在錄音室現場演唱《傑作》的影片，並發文寫到「你我都是屬於自己生命中的傑作，艾成最初沒期待歌曲會被採用，因先前他所創作的歌都被拒絕，但熟悉的旋律讓歌曲獲得重生，平凡之作秒翻轉為繞樑的傑作！」

而他的好歌喉一出，也留給歌迷無限的追思，星友吳東諺留言「多麼棒的歌聲和歌曲」，其他網友也紛紛表示，「真的是天使吻過的嗓音，此生辛苦了，活著的我們請珍惜生命」、「你是生命的傑作，如此好的歌聲，太早消逝了」、「艾成真的很有才華，又是個很努力認份的人，真的很不捨，希望你一路走好，在主裏安息」。

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