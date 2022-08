傑尼斯新生代男團「浪花男子」出道首張專輯《1st Love》,推出首週即衝出71.2萬張銷量,不但空降Oricon公信榜專輯週榜冠軍,也創下日本唱片界今年首週專輯銷量的新紀錄。該專輯收錄去年的話題出道單曲〈初心LOVE〉、雙A面單曲〈The Answer〉〈祝你幸福〉,並且重新錄製了他們在關西Jr.時代的代表曲〈鑽石微笑〉作為主打曲,將出道前到出道後的作品凝縮其中,全力展現王道偶像的心動閃耀魅力。

而集結包括「浪花男子」等13組傑尼斯團體的跨年演唱會影像作品《Johnny’s Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~》,發行首週以DVD藍光合計34.2萬張的銷量,拿下Oricon公信榜「DVD週榜」、「藍光週榜」、「音樂DVD、藍光週榜」3項冠軍。包括「近畿小子」、「NEWS」、「關8」、「KAT-TUN」、「Hey! Say! JUMP」、「Kis- My-Ft2」、「Sexy Zone」、「A.B.C-Z」、「Johnny’s WEST」、「King& Prince」、「 SixTONES」、「Snow Man」、「浪花男子」,再加上小傑尼斯「Travis Japan」,總計78名傑尼斯藝人演出一夜限定的豪華內容,加上難得一見的跨團合作,共收錄45首歌曲影像。

近日傳來捷報的還有由道枝駿佑與福本莉子主演的新電影《即使,這份戀情今晚會從世上消失》7月底至今觀影動員人數突破50萬人,更創下今年東寶電影最高首日滿意度(98.4%)。開出亮眼票房及口碑,道枝在電影感謝見面會上開心表示「都是靠大家才能有這樣的紀錄」、「剛剛團員高橋恭平聯絡我說要去看第二次,連團員都想二刷了,這部作品真的是受到很多人的喜愛」。官方YouTube上也公開團員先前觀看首映會的影像,開頭大家還一片搞笑喊著「變裝整人~」,看完之後每個人都沈浸在餘韻中眼眶泛淚。近期除了道枝駿佑之外,其他團員也相繼主演日劇。包括大西流星的真人漫改日劇《出租女友》、大橋和也的《愛上給我橡皮擦的那個女孩了》都在熱播中。

浪花男子首張冠軍專輯《1st Love》及傑尼斯家族跨年演唱會DVD《Johnny’s Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~》的台壓版都已在台發行。