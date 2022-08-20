自美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸不斷對台灣進行軍事演習及武力恫嚇，不但派出共機、共艦擾台，甚至還屢次穿越海峽中線，而就有臉書粉專曝光了在8月20日上午8時許，有一架共機進入我航空識別區（ADIZ），而我軍也緊急廣播驅離，卻被對方反嗆「小樣的，叫啥呢？」羞辱，引發討論。

根據臉書粉專《Taiwan ADIZ》今日所PO出的一段影片音檔來看，有共機在今日上午8時許，曾兩度進入我西南及北部空域，高度分別在7500及8000公尺左右。而我國空軍也進行廣播驅離「中華民國空軍廣播，位於台灣北部空域高度7500公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」對方則回應，「小樣的，叫啥呢？」誇張行徑令人傻眼。

「小樣的」在台灣可指氣度小、不氣派，或是小作為；在中國大陸東北方言中，通常帶有輕蔑、嘲笑對方的意味。而目前國防部官方公布的數字是2022年共機累計進入我空域154天，總計888架次。