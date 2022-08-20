羅時豐今晚在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

羅時豐今晚在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

羅時豐今（20日）舉辦「回歸正YA」演唱會，開場先透過影片霸氣宣告「林北回來了」，隨後他以一身火紅背心造型華麗登場，揮動結實臂膀嗨唱〈歡喜來恰恰〉等快歌組曲，其中一句歌詞他刻意拉長音將近40秒掀起高潮，現場宛若歌廳秀般熱鬧非凡，組曲唱畢羅時豐大喊「姑丈回來了、靠夭咧」，滿場3500名觀眾情緒激昂。

54歲的他先前因主持金曲獎頒獎典禮遭酸民炮轟，今向觀眾喊話：「我6年沒開演唱會了，一個老人家開演唱會，我準備好了、準備被酸民罵，不管你們想不想聽，今晚我一定要唱到爽。」緊接著曲風一變，羅時豐一連送上〈善變的臉〉、〈負心的人〉等傳頌2、30年的經典歌，滿足老歌迷的期待。

羅時豐此次開唱特別邀請設計大師潘怡良量身打造5套服裝，且他事前苦練演唱會舞蹈，因此繼金曲主持瘦3公斤後，今晚演出前又瘦了5公斤，體態倍顯結實精壯；今晚演唱會吸引3500位觀眾進場欣賞，總票房粗估875萬。