新竹市21日新增658例確診個案，今年以來累積9萬6921例，居家照護者為4088人，居家隔離為1149人。衛生局也提醒，近期發現「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」的不明訊息，是誘導民眾於釣魚連結網址中輸入個資，應多加注意。
衛生局指出，衛福部官方並無發布此訊息，籲請民眾勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。
新竹市21日新增658例確診個案，今年以來累積9萬6921例，居家照護者為4088人，居家隔離為1149人。衛生局也提醒，近期發現「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」的不明訊息，是誘導民眾於釣魚連結網址中輸入個資，應多加注意。
衛生局指出，衛福部官方並無發布此訊息，籲請民眾勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。
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