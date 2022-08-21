女星方文琳相隔快一個月，再次練習空中瑜伽，方文琳卻直呼：「很多東西都還給老師了」，忘記動作的她，還露出害羞又難為情的表情，模樣萌翻；不過纖瘦的方文琳，體態結實、柔美，零贅肉的她蠻腰、長腿纖細，整體狀態好到不科學。

日前忙著巡演舞台劇的方文琳，相隔快一個月再次練習空中瑜伽，不過也讓她直呼：「很多東西都還給老師了，綁腳的痛苦也再重新記憶」，大嘆記憶力差是她學空瑜的罩門，「明明上一秒老師才說完動作立馬又忘記，就說我現在的腦力只能用來背台詞啊。」

影片中，方文琳身穿運動上衣、瑜伽褲練習空中瑜伽，腳勾掛布的她，就像空中飛人般優美，且體態結實、柔美，蠻腰、長腿相當吸睛，幾乎找不到一絲贅肉，完全看不出已57歲，儘管方文琳在老師講解下完美做出伸展動作，但或許是許久沒練習，方文琳下一秒就忘記動作，還露出害羞又難為情的表情，模樣萌翻。

方文琳體態結實、柔美。（圖／取材自臉書）

方文琳練空中瑜伽照，吸引女星曾莞婷讚是仙女，狄志為直呼：「還是很強啊...姊」，安苡葳則說是：「鋼與柔的美感」，還釣出方文琳回應：「初級階段，再繼續玩樂～」，網友大讚：「超美的身型」、「每個動作都不易」、「太厲害了啦 加油」、「好美的體態」，方文琳也親民說，空中瑜伽很好玩。