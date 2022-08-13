林智堅論文風暴引發民進黨內部雜音，立委鄭運鵬多次開砲同黨高嘉瑜，卻意外引來高嘉瑜辦公室主任馬文鈺留言爆料「假聖人、幫廠商關說」，引發軒然大波。對此鄭運鵬13日受訪僅回「我不認識他」，一旁鄭文燦看到急忙搶話，引人聯想。

鄭運鵬接棒前一天，也就是11日晚間，在臉書PO文猛酸高嘉瑜，更表示自己沒有權力慾望，「有福同享，有難同當」，看到同黨同仁有難路見不平，拔刀相助是理所當然的事。

未料文章PO出後，馬文鈺登門踢館，在底下留言稱鄭運鵬當年為了官位，背叛謝長廷，還在黨內派系跳來跳去，還到處找人詢問「哪個地方最好選」，從台北選到桃園去，叫哪門子的沒有權力慾望？

馬文鈺更爆料，鄭運鵬當年曾為了幫廠商關說，還特地親自拜訪高嘉瑜，要求「高抬貴手」，嗆聲要鄭運鵬想想自己跟利益廠商吃飯時的嘴臉，而這一切他都可以開記者會交代的清清楚楚。

鄭運鵬13日與鄭文燦、林智堅造訪三聖宮，被問及此事時，迅速回了一句「我不認識他」，原本似乎還要說些什麼，但一旁的鄭文燦立刻搶話，稱這個月的選舉是相當不好的示範，呼籲大家回到正軌，疑似在轉移話題，也引發外界聯想。