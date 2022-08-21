開學將至，孩子隨年齡長大進到學校後，書寫的重要性逐漸增加，但往往學習書寫過程中容易感到挫折，導致練習的效果打折。衛生福利部桃園醫院兒童職能治療師陳冠伯說，孩子因手指動作控制不熟練、拿筆穩定性不足，不建議直接拿筆書寫，可透過4種遊戲讓孩子預先練習、愛上寫字。

陳冠伯表示，多數孩子會因為手指動作控制不熟練、拿筆穩定性不足、控制筆的技巧不佳等因素影響書寫的品質，過程中容易感到挫折，進而導致練習效果大打折扣，更可能變成負向循環，為進一步讓孩子從書寫過程中獲得成就感，可先透過4種遊戲方式增加手指基本控制能力，待動作熟練後再開始用筆，以此提高書寫練習意願，達到正向循環的效果。

陳冠伯說明，第1個方式是「數字手勢練習」，可先透過慢慢比數字1至9的手勢，熟練後可1次比2個以上數字，增加每個手指分開控制的熟練度，提高孩子各個手指頭控制的靈活度；第2個方式為「手指影子遊戲」，與數字遊戲不同之處在於影子遊戲可做更多複雜手指控制，以及對掌動作，如拇指、指尖與其他指尖碰觸等，比出像是OK、兔子等手勢。

第3種方式是「罐子混色遊戲」，除了手指靈活度及對掌動作外，握筆也需虎口有適當大小及穩定，可以先讓孩子試著比出O的手勢，觀察當拇指與食指指尖碰觸下，O的手勢是否會偏扁，當偏扁時可能為孩子虎口大小偏小，此時就可以透過讓孩子握著瓶子， 在此姿勢下將倒入瓶中的顏料搖晃混均勻，透過握住瓶子及搖晃過程，協助孩子將虎口撐開並出力穩定。

第4種方式為「取錢幣遊戲」，可準備1個透明資料袋，在袋子中間剪開3至4公分直線作為投幣孔，周圍貼上膠帶避免投幣孔破掉，在袋子裡放入一般大小的雪花片或錢幣，讓孩子一手拿袋子，另一手從投幣孔中1次次將錢幣拿出。這個遊戲透過投幣孔干擾，能讓孩子更有機會使用拇指與食指指尖捏取錢幣，增加手指動作熟練度。

陳冠伯解釋，以上這些遊戲，目的都在於讓孩子分開熟練各個與握筆有關動作熟練度，基本動作熟練後再進行書寫活動，讓孩子感受到過程可以更加輕鬆，品質較能符合要求，提高孩子書寫動機。