影評、作家「左撇子的博物館」近日參加國軍7日新式教召，今（21）日他分享許多人問的三大重點，包括「教召可以用手機？幾點睡、幾點起床？」、「今年比往年改變很多嗎？」、「到底有沒有收錢啊？」，透露經過教召後，他知道敵軍可能攻過來的路線、第一線國軍防守的重點在哪裡，第二線的後備軍人如何支援我軍、牽制敵軍等。

左撇子在臉書粉專表示，理論上一天最多有3個小時可以使用手機，包括午餐飯後12時至13時、晚餐飯後18時至19時、就寢前21時至22時，限定在中山室聯絡家人、朋友，不得拍照；今年跟往年相比改變蠻多，過去不用行軍，今年有1次營內行軍、1次野外行軍；薪餉部分，他義務役少尉加上領導只拿到7千元。

左撇子指出，歷史上沒有一個乞求和平的政權真的平安生活，大部分都會被滅或是圈養幾年後被宰掉，「和平，是打出來的」，唯有具備抗衡的實力才能保護自己，經過教召，他知道敵軍可能攻過來的路線在哪裡，第一線志願役的國軍防守的重點在哪裡，了解後備軍人在第二線要怎麼支援我軍、牽制敵軍。

左撇子提到，教召的目的本來就是為戰而召，召後能用，關鍵在於「能用」就好，不用像職業軍人這麼強悍，做好「能用」就可以，「目前教召的難度，我覺得就剛剛好了，知道要往哪邊走，知道怎麼拿槍打。剩下的，等真的開戰，會有職業的幹部來帶領就好」，因此他建議沒有教召過的可以體驗一次看看，因為不知道什麼時候會派上用場。