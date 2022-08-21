1名網友平時每天都在社區健身房運動，某次遇到1位年約50多歲的女鄰居，該女鄰居一看到他就上前搭訕，不但運動時一直盯著他，還會偷咬嘴唇，之後更邀他到家中吃飯，說丈夫、小孩都不在家，該網友崩潰不知怎麼應對，事後發文說「身材是維持不錯，但是臉真的不行」。

該網友在臉書「爆料公社app-匿名公社」發文，他每天都會到社區健身房運動，某天他巧遇1名女鄰居也在運動，原本未多加理會，只聽歌專心運動，但他過了一陣子發現該鄰居竟一直盯著他看，甚至「偷咬嘴唇」讓他感到害怕且尷尬，之後對方慢慢靠近他，開始跟他聊天，詢問他的感情狀況與工作。

網友遇到某位年約50多歲的女鄰居，該女鄰居上前搭訕，運動時一直盯著他，還偷咬嘴唇，之後邀他到家中吃飯，讓該網友崩潰不知怎麼應對。（翻攝自「爆料公社app-匿名公社」）

該名女鄰居問原PO她的背心好不好看，運動後屁股有沒有比較翹，原PO發文說對方目測大概50多歲，「身材是維持不錯，但是臉真的不行」，之後對方還邀原PO到家中吃飯，女鄰居說她的孩子都住外面，老公也常不在家，原PO則趕緊說晚點有事婉拒，事後發文「我被黑山姥姥盯上了，年紀大的女人真的很餓嗎？我怎麼覺得有點恐怖」。

其他網友留言「帶女友一起去健身」、「只能躲避阿姨出沒的時間了」、「保持距離不交談，請她有分寸一點不想被說閒話」、「自然點，而且躲開二個人私下見面的機會，健身房還好啦」、「其實…那位阿姨只是想在家燒菜跟你一塊用餐，享受一下有人一同用餐的氛圍」。