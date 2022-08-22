「特拉維夫依瑞茲以色列博物館」位列以色列三大博物館之一，跨域豐沛的館藏。（特拉維夫依瑞茲以色列博物館提供）

新北市鶯歌陶瓷博物館近年來不斷與國際合作交流，希望突破疫情限制，推廣陶藝文化，館方近期與特拉維夫依瑞茲以色列博物館簽訂文化合作協約書，締結創館以來第10個國際姐妹館。陶博館指出，該館是以色列三大博物館之一，目前展出的「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」特展，也展出10組以色列作品，盼未來會攜手創造出更多合作機會。

陶博館長張啟文表示，陶博館積極與國際接軌，締結姐妹校，近年來頻繁與國外藝文單位舉辦展覽、教育推廣活動，駐台北以色列經濟文化辦事處2020年曾受邀參觀「2020臺灣國際陶藝雙年展」，當時對館內的陶藝創作留有深刻印象，因此也促成與依瑞茲博物館的合作，共同推出「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」特展。

新北市副市長謝政達、以色列駐臺代表柯思畢（Omer Caspi）在6月開幕時，現場與依瑞茲博物館館長Mr. Ami Katz國際連線，雙方事後經過以色列駐台辦事處推介，簽訂文化合作協約書。

張啟文說，特拉維夫依瑞茲以色列博物館舍基地從西元前10世紀至近代，均有人群遺跡，館藏物件跨越3000多年歷史，像是西元前3至4世紀迦南人的陶瓷器皿、早期希伯來陶器等陶瓷典藏等，館方近20年來也跨越當代工藝、純藝術、攝影及圖書文獻等文化領域，展出跨媒介創作。

陶博館表示，「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」特展就跨海精選了依瑞茲博物館「以色列工藝設計雙年展」的10組雕塑及裝置作品以及3部影像，其中其中Uriel H. Caspi《訴說》使用特殊「繩罐技法」製成繩子，並包裹木頭當作骨架，再用陶土包覆木頭，進行骨架構建，陰乾陶土、拆下繩子和木頭後燒製，技法相當獨特。

陶博館補充，《訴說》作品將將繩子隱喻為孕育生命的臍帶，賦予創作生命意涵，而Uriel H. Caspi對台灣文化、陶藝特色十分有趣，目前陶博館正在與辦事處洽談，希望邀請以色列藝術家來台，駐村交流、分享創作，激盪更多文化交流。