推動古蹟及歷史建築修復，台中市政府文化局斥資8641萬元修復「潭子國小日式宿舍」，但工程完工已超過1年，該宿舍卻至今未獲得活化利用，市議員蕭隆澤質疑，難道要讓花錢修復的歷史建築淪為「蚊子館」？文化局長陳佳君表示，潭子國小日式宿舍的產權屬於學校所有，將與教育局一同協助校方活化。

秀出「潭子國小日式宿舍」現況的照片，蕭隆澤說，市定古蹟摘星山莊開放多年，獲各界好評，反觀潭子國小日式宿舍共有5棟官舍，市府花費8641萬修復，重現歷史風貌，但目前大門深鎖，難道要放著養蚊子？市府決定整修時就應擬定未來使用方向。

文化局長陳佳君表示，潭子國小日式宿舍是去年7月修復完成，因產權屬於學校，目前校方打算做為鄉土文化教室使用，將與教育局協助活化，不要讓歷史建築荒廢。

此外，正在整修中的潭子農會穀倉工程進度為何？台中市文資處長李智富指出，該工程在屋頂打開後，發現木造結構腐朽嚴重，是當初調查研究階段時未發現的，工程也因此延長3個月，預計明年7月完工，經費會掌控在原訂的1.7億元預算內。