民進黨新北市長參選人林佳龍21日前往淡水造勢時表示，淡江大橋是由其協調並促成設計，更在社群貼文稱「在交通部長任內，我針對發包卡關的淡江大橋努力協調，最終順利由揚名國際的建築大師哈蒂（Zaha Hadid）來操刀設計…」；不過新北市議員陳偉杰質疑，哈蒂在2016年即辭世，當時林佳龍尚為台中市長，之後擔任交通部長時也是2019年，是如何發揮「實質影響力」來協調？

陳偉杰表示，昨天貼文一發出，已有許多淡水人提出指正，批評林佳龍「搶功搶的很應景，農曆七月一直在鬼話連篇」，無奈林佳龍不但未做更正，在今(21)日上午一則有關在秉友會上造勢的社群貼文中不改其說法，繼續想收割淡江大橋為其部長任內政績。

陳偉杰指出，建築大師哈蒂早在2015年競圖比賽時，便依照雲門舞集為意象完成設計，並於2016年即已辭世，當時林佳龍尚在台中市長任內，「是要如何協調發包設計？」，再者第三期工程的確歷經艱辛的招標過程，最終在2018年3月標出、並於11月完成簽約，該時間正值林佳龍競選台中市長拚連任的時期，也距離落選的林佳龍在2019年1月14日正式上任交通部長還有一段時間，林佳龍又是如何發揮「實質影響力」來協調？

陳偉杰強調，淡江大橋在2010年馬政府時期即已核定，在其任內2014年10月開始進行第一期動工，2016年9月進行第二期動工，即使第三期的正式動工是在2019年2月，林佳龍上任交通部長也僅一個月，頂多動工時去蹭了一下光彩而已，也別把早已設計及發包的過程全都歸功於自己；他痛批，林佳龍宣布參選後以「前交通部長」之名四處搶功，搶功搶過頭，讓人質疑其它的「政績」是否也都是加油添醋、膨風灌水。

陳偉杰說，林佳龍終日喊著要辯論，但他連建設最基本的時間軸、合理性都在胡謅，一個連自己部長任內做了什麼事都講不清楚的人，只會靠說謊來誤導民眾的市長候選人，要叫市民如何信服？一個自宣布參選開始就受人質疑誠信有問題的候選人，又如何能夠翻新新北市？

陳偉杰強調，如今民進黨自總統以降都有誠信或黑箱問題，更把國家治理成詐騙之島，整個民進黨儼然就像詐騙集團，相信今年年底的選舉，會由民眾自行來撥亂反正。