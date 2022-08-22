經濟部統計處今日（22）公告，7月外銷訂單542.6億美元，低於預期的555億元以上，月減7.8％、年減1.9％，終止連2月成長。今年前7個月外銷訂單3935.5億美元，年增7.8％，歷年同期新高。

統計處表示，雖新興科技應用及數位轉型需求續強，惟終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加以上年同月基期較高，7月外銷訂單542.6億美元，較上月減7.8％，較上年同月亦減1.9％。7月份外銷訂單海外生產比49.4％，較上年同月下降0.7個百分點，其中以電子產品減4.6個百分點、光學器材減2.1個百分點較多。

按貨品別觀察，電子產品受5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用需求續增，致接單成長，年增8.8％；而資訊通信產品、光學器材因終端產品需求疲弱，客戶進行庫存調整，面板價格續跌，加以上年同月基期較高，致手機、顯示卡、面板等接單減少，分別年減0.8％、37.4％。

傳統貨品方面，因全球通膨壓力未減，終端市場需求疲軟，廠商備貨意願下滑，加上油價續居高檔壓縮部分石化產品加工利差，致塑橡膠製品、基本金屬、機械及化學品分別年減26.3％、24.8％、15.8％及2.6％。

展望未來，5G、高效能運算以及車用電子等新興應用及數位轉型需求續強，加上下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨效應逐漸顯現，可望支撐外銷接單動能，惟全球通膨壓力居高不下，終端市場需求持續疲弱，加上地緣政治風險升高，肺炎變種病毒反覆不定，將抑低外銷接單成長動能。

統計處長黃于玲指出未來有四大不確定性：一、美國帶動全球央行升息抑制通膨，使終端需求疲弱，二、產業鏈優先庫存調整，三、地緣性政治風險上升，四、中國限電期間與規模未知，預期8月份整體外銷訂單金額將較7月份減少，來到515～530億美元其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為49.1、49.5及40.0。