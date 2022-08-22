「軌道經濟」在大台北都會區，遍地開花！捷運萬大線第一期，已如火如荼動工中，其中重量級捷運場站土地開發案金城機廠暨莒光站/加蚋站，今（22）日舉辦招商說明會，估計未來總銷售金額將上看400億元，明年1月3日截標。

北市捷運局今天表示，萬大線第一期預計於115年通車營運，目前施工進度62％。第一期沿線，總計有6處土地開發場站，其中預估開發總銷售金額超過400億元的金城機廠暨莒光站/加蚋站兩處土地開發案，已於六月三十日正式公告招商，預計明年一月三日截止收件、明年下半年完成評選及簽約作業。

捷運局今日舉辦公告後招商說明會，除本案特色及招商條件外，有關基地介面、原土地所有權人權值及權益轉換計算表合理性等也一併說明。

捷運局表示，金城機廠暨莒光站位於新北市中和區莒光路以南、土城區金城路二段以北，基地面積廣達3.5萬坪，預估開發量體超過9.4萬坪，規劃開發為以捷運機廠暨車站為中心的大型住宅社區、辦公大樓、商場及人工平台的巨型造鎮，總銷售金額超過400億元，為周邊發展起到領頭作用。

另外，加蚋站位於臺北市萬華區萬大路，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈，基地面積128坪，預計開發地上7層都會精緻宅，南萬華生活機能完備，房價相對其他行政區便宜，吸引臺北首購族、新生家庭及換屋族的青睞。

捷運局表示，金城機廠距新版特區僅約10分鐘車程，並緊鄰中和及土城工業聚落，隨著近年產業升級腳步，逐漸從傳統製造業走向高附加價值資通訊科技園區，帶來大量菁英人才就業機會，擴及周邊城市居住需求大增，加上交通建設逐步到位，從土城暫緩重劃區推案量及房市走勢可略窺見本案未來發展可期。

捷運局指出，捷運萬大線通車後，交通便捷及生活機能到位，將為本案打造另一處板橋新生活圈，本案兩處基地預估投資金額合計超過200億元，深具規模效益，一推出公告即吸引多組大型開發商領標，是為插旗萬大線土地開發的絕佳標的。捷運局強調，該局辦理土地開發逾30年，制度已臻完善，期盼投資人踴躍參與本案土地開發，讓民間源源不斷的動能注入公共建設，攜手市民與投資人共創嶄新未來。

萬大線第一期起自中正紀念堂站與淡水信義線、松山新店線交會，全線採地下興建，經臺北市中正區、萬華區、新北市永和、中和、土城區，共設9座車站及1座機廠，除優化大眾運輸之外，亦將帶動沿線都市發展，創造投資開發機會。