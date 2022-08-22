知名作家、「做工的人」作者林立青成立「友洗社創」，主要聘請街友提供工作機會，為校園內外環境清洗青苔。（市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

知名作家、「做工的人」作者林立青成立「友洗社創」，主要聘請街友提供工作機會，為校園內外環境清洗青苔，22日於成功國小舉辦座談會，他推出校園清洗計畫，希望和政府配合，協助弱勢者回歸社會。

今年3月起，林立青帶領「友洗社創」為基隆師生清洗校園內外環境，深獲好評，今天在市議員童子瑋邀請下，於成功國小與基隆市政府教育處、社會處進行座談，盼讓師生在校園活動得以安全，同時帶領弱勢者洗出自信，回歸社會，與企業一起回饋社會。

林立青分享，一直想解決社會問題，因此創立友洗，並一路延伸到基隆，他推出校園清洗計畫，希望和政府的預算互相配合；童子瑋說，過去街友在社會被貼上刻板標籤，現在有機會透過打掃校園環境模式，重返社會建立自信心，再透過跨局處平台整合，相信是善的循環。

社會處長吳挺鋒表示，他提及，解決街友問題，不只是供給食物和棲身之處，最重要的是讓街友重新建立社會人際關係連結，遇到困難才有勇氣面對，不再逃避現實生活，期待媒合更多街友，讓他們有工作機會，自力更生、重返正軌、回饋社會。

教育處長杜國正指出，感謝一路支持清洗學校的社會大眾，希望各校設計課程，讓學生深入了解「無家者」議題，逐步認識其現況及背後原因，破除對於無家者的迷思與誤解，進而帶動社會對於弱勢族群的關懷，並培養學生的行動執行力。

童子瑋這次邀請知名企業一起回饋社會，萬事達金流胡世均董事長指出，希望藉由資助成功國小清潔活動，拋磚引玉，帶動社會及其他企業對弱勢族群的關懷，更能讓莘莘學子在乾淨安全的校園內學習。