台南市第二分局民權派出所曹姓、涂姓員警今（22）日上午追捕涉嫌偷竊機車的嫌犯，卻遭嫌犯砍殺，2人均傷重不治。立法院長游錫堃痛批嫌犯：「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑！」名嘴陳揮文則爆出了17年前的汐止殺警案，兇嫌雖被判處死刑，但至今尚未執行，質疑「拖了十幾年不槍斃是什麼意思？」更直言「這種類型的案子就應該『速審速決』」。

陳揮文今日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中提及，其實立法院長說嫌犯一定要判死刑也不太恰當，因為「一個法治國家還是要經過起訴、審理、判決、定讞、執行等等的程序，該走的還是得走」，但話鋒一轉，陳揮文也直言「我支持判死刑」，更疑惑：「既然都判死刑了為何不執行？」他以17年前的汐止殺警案為例，「為何拖了十幾年還不槍斃？」更說「希望殺警的嫌犯，能夠趕快落網，游錫堃講的當然要判死刑，『而且要快，震懾力要出來』」。

陳揮文強調，這種類型的案子就應該「速審速決」，要給整個社會一個示範，「警察代表是國家、是公權力，去攻擊警察等於攻擊國家，這樣子殺害應該要『速審速決』就把他槍斃」，陳揮文也呼籲：「汐止的死刑犯應該要拖出來槍斃，拖了十幾年不槍斃是什麼意思？」

將時間拉回2005年4月10日中午，當時新北市汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，執行防搶巡邏勤務，正在簽巡邏箱時，突然遭到44歲王柏忠及41歲王柏英持刀從後砍頸，洪員當場被連砍15刀傷重不治，張員則重傷送醫急救。

這對行兇的王姓兄弟搶走了張員配槍及12發子彈後騎機車逃逸，案發10天後，王姓兄弟在睡夢中落網，2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回，王柏英至今尚未槍決。