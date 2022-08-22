九合一選戰進入倒數階段，根據網站「網路溫度計」最新預測，國民黨可望拿下17個縣市，其中包含4都，民進黨僅能拿下5縣市，六都中僅守住台南市和高雄市。有港媒指出，現在由民進黨執政的桃園市、新竹市都將變天，同時近日引爆民怨的《數位中介服務法》草案雖已暫緩，但加上疫苗採購合約竟列為機密須封存30年等，讓民進黨年底選情相當不利。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在民進黨在桃園市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣等7縣市執政，而新竹市前市長林智堅因為論文抄襲事件退選，加上許多民調指出，民進黨補提名的桃園市長參選人鄭運鵬低於國民黨參選人張善政，因此民進黨這次桃園市長選舉勝算實屬不大。至於新竹市也被林智堅論文效應影響，新竹市長參選人沈慧虹陷入孤立無援，新竹市幾乎也是勝負已定。

至於台北市的選情，該份報導指出，台北市三腳督局面，其實民進黨也甚被看好，只要參選人陳時中能當選，對總統蔡英文來說就算是保住年底縣市長戰績。但近日又爆出疫苗採購合約要封存30年，讓許多民眾不解質疑「購買疫苗是否涉及弊案」，而蔡政府用納稅人的錢買疫苗，竟然都成為機密，民眾無法得知購買價格等詳細資料，恐會對陳時中在台北市的選舉造成負面印象，不利民進黨在台北市選情。

最後該份報導指出，全台灣有22個縣市，民進黨目前在地方執政縣市僅有7個，除了上述案件之外，更有最近的《數位中介服務法》草案，讓許多民眾擔憂涉及限制言論自由，引起不滿，這也可能導致中間選民與年輕選票持續流失，「民進黨今年底縣市長選舉，很可能連7席都保不住」。