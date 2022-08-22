內政部長徐國勇今（22日）出席陽明山國家公園管理處舉辦的「草山秋風清-帕米爾公園揮毫」活動及解說牌揭牌儀式。（內政部提供）

內政部長徐國勇今（22日）出席陽明山國家公園管理處舉辦的「草山秋風清-帕米爾公園揮毫」活動及解說牌揭牌儀式。徐國勇表示，帕米爾公園位於陽明山範圍內，園內有許多「一代草聖-于右任」書法的摩崖刻石作品，是國家公園內重要的特色資產，近期經陽管處整理周邊環境及清除青苔後，刻石文字原貌得以重現，歡迎民眾前往，漫步欣賞與大自然並存的書法律動之美。

徐國勇說明，帕米爾公園背後還藏有一段歷史故事，70多年前一群越過帕米爾高原輾轉來臺的人士，當時因受到時任監察院長于右任的關懷而銘記在心，因此在民國60至70年間將其書法字跡放大，在帕米爾公園內，依照山石形狀，創造了約20餘件摩崖刻石作品，以感念那段關懷之情，同時也創造了自然、人文與藝術結合的景觀，形成在地特色。

徐國勇表示，為延續該處特有的書法特色，新設的帕米爾公園解說牌，特別採用國內書法大師張炳煌的字體呈現，今日也特地邀請張炳煌等知名書法家在現場一同揮毫，讓書法作品與石刻群互相輝映。