民進黨台北市長參選人陳時中針對大巨蛋議題，向北市府喊話稱資料應公開透明，反遭打臉疫苗採購、3+11會議紀錄等資訊至今未公布，綠營甚至稱公開價格會讓台灣未來買不到疫苗。對此，國民黨立委林奕華指出，就算公開價格真的會導致買不到，但有2品牌實際上不會受到影響，採購合約應該可以公布。

林奕華昨（22）日在臉書表示，在國民黨不斷質疑、不斷要求，且可能會影響到選情後，衛福部終於公布政府採購疫苗的平均價格為：不分廠牌1劑平均新台幣765元。她認為，若疫苗採購沒有不可告人之處，早就該公開讓民眾檢視，且指揮中心指揮官王必勝也說疫苗採購非保密，而是保存期限30年，「那很簡單，既然不是保密，就把所有資料都公布！」

「就算有保密條款，可以不受立法院監督嗎？」林奕華質疑，若採購合約有規定保密，衛福部應該早就知道要進行配合，不需要玩任何文字遊戲，甚至鬼扯萬一公開會讓台灣買不到疫苗。

林奕華強調，就算公開採購價格真的會讓台灣買不到疫苗，但政府早已宣布不再購買高端，且聯亞也沒有獲得EUA，如此一來應該可以先公布這2品牌的採購合約，「這樣還不能公開合約和價格，這其中沒有鬼？會有人相信嗎？」