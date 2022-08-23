食用過多的「超加工食品」，不僅可能導致肥胖與慢性病，甚至影響腦部、導致「認知下降」？先前研究表明，過量的加工食品與癌症、心血管疾病、糖尿病與高死亡率之間存在聯繫；如今《Neurology》研究更指稱，超加工食品的攝取與癡呆症、認知功能下降顯著有關。

來自中國天津醫科大學的團隊，從英國生物庫（UK Biobank）中擷取72,083 名受試者的健康數據，該族群平均年齡約61.6歲，且研究開始前並無癡呆症病史。在超過10年的隨訪中，518名受試者罹患癡呆症，其中287人罹患阿茲海默症、119人罹患血管性癡呆，另112人癡呆症原因不明。

研究人員以受試者攝取的超加工食品總量，將其分為4組：最低、次低、高、最高。研究結論表明，超加工食品攝取若增加10%，罹患任何形式癡呆症的機率將增加25%，顯現超加工食品確實會影響腦部健康，並造成認知功能下降。

●年輕人也遭殃？ 超加工食品吃多影響腦部發展

來自巴西的成人健康縱向研究（ELSA-Brasil） ，則進一步針對35歲以上的年輕族群進行研究。結果表明，超加工食品攝入量越高，執行能力與認知功能的下降速度越快。與攝取較少超加工食品者相比，每天從超加工食品中攝取超過 20%卡路里的受試者，認知能力與執行功能的下降速度，分別快了28%、 25%。

研究作者表示，在過去30年中，全球超加工食品消費量逐漸增長，其被認為會誘發全身發炎和氧化應激，並與多種疾病有關，例如肥胖、心血管疾病與癌症。而超加工食品亦可能為認知能力下降的風險因素之一。

●吃「超加工食品」使認知下降？ 研究：多攝取一成風險增25%

來自中國天津醫科大學的團隊，從英國生物庫（UK Biobank）中擷取72,083 名受試者的健康數據，該族群平均年齡為61.6歲左右，且研究開始前並無癡呆症病史。在超過10年的隨訪中，518名受試者罹患癡呆症、287人罹患阿茲海默症，119人罹患血管性癡呆，而112人癡呆症原因不明。

研究人員以受試者攝取的超加工食品總量，將其分為4組：最低、次低、高、最高。平均而言，超加工食品分別佔最低、最高組日常飲食的9%與28%；研究結論表明，超加工食品攝取若增加10%、患上任何形式癡呆症的機率將增加25%，顯現其確實會影響腦部健康、並造成認知功能下降。

年輕人也遭殃？ 超加工食品吃多影響腦部發展

來自巴西的成人健康縱向研究（ELSA-Brasil） ，則進一步針對35歲以上的年輕族群進行研究。結果表明，超加工食品攝入量越高，執行能力與認知功能的下降速度越快。與攝取較少超加工食品者相比，每天從超加工食品中攝取超過 20%卡路里的受試者，認知能力與執行功能的下降速度，分別快了28%、 25%。

研究作者表示，在過去30年中，全球超加工食品消費量逐漸增長，其被認為會誘發全身發炎和氧化應激，並與多種疾病有關，例如肥胖、心血管疾病與癌症。而超加工食品亦可能為認知能力下降的風險因素之一。

●超加工食品與加工食品怎麼分？ 哈佛呼籲：「6種食物」要少碰

至於超加工食物與一般常見的「加工食品」的區別，哈佛大學醫學院出版物《哈佛健康出版社》表示，加工流程會改變食物的自然狀態，基本上透過添加鹽、油、糖或其他物質而製成，如魚罐頭、蔬菜罐頭、新鮮麵包等。大多數加工食品含有兩種或三種成分。

超加工食物則可能添加了更多成分，例如糖、鹽、油類或防腐劑。超加工食品主要由從食品中提取的物質製成，例如澱粉、添加糖和氫化脂肪，其可能還含有添加劑，如人造色素、香料或穩定劑。如冷凍食品、無酒精飲料、熱狗、速食、包裝餅乾、蛋糕等皆屬此類。

《哈佛健康出版社》建議民眾，日常飲食中盡量選擇未加工或最低限度加工的「原型食物」，包括紅蘿蔔、蘋果、生雞肉、甜瓜與未經處理的無鹽堅果等，其能保存完整的營養素，透過乾燥、壓碎、烘烤、煮沸、冷凍或殺菌等烹調方式保存食物的營養成分，並使其適合儲存和安全食用。

《哈佛健康出版社》指出，超加工食品為美國人攝取卡路里的主要來源（約58%），且占據每日糖分攝取量的90%。因此，民眾應重新審視平時的飲食習慣，是否攝取過量的加工食品，建議逐漸以原型食物做取代，有助避免心血管疾病、癌症，甚至認知功能下降等問題。

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