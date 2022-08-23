台南市警局第二分局民權派出所2名員警昨日遭歹徒襲擊殉職，林姓凶嫌搭乘客運逃亡至新竹落網，台南市警局長方仰寧今日記者會指出，凶嫌聲稱自己是漫無目的逃亡，僅想著要離開台南，而當時客運車上共有12人，乘客均不知情林嫌的身分，考量民眾安全，待林嫌下車後才進行圍捕。

方仰寧表示，昨日發生2位英勇同仁因公殉職的案件，大批員警從凶嫌棄置的機車追起，凶嫌搭計程車轉公車再轉計程車，又搭火車至新營，搶機車又搶了便利商店，再搭白牌計程車於高雄九如交流道下車，轉乘客運北上至新竹。

方仰寧指出，掌握情資後隨即通報新竹市警方與刑事局提前部署警力，隨後台南警也趕抵現場合力逮捕凶嫌，於其身上查扣1把警槍與18發子彈，加上現場尋獲的6發子彈，24發子彈一顆不漏，但目前對於凶嫌說詞持高度懷疑，後續將交由檢察官指揮偵辦，絕對嚴密偵辦，除了對殉職同仁交代，也是對全民的交代。

至於凶嫌為何選擇逃亡至新竹，方仰寧說，凶嫌聲稱是漫無目的逃亡，僅是想離開台南，目前掌握凶嫌逃亡過程僅搶劫1間超商，尚無其他犯罪情況，當時凶嫌逃亡所乘的客運上共有12人，乘客均不知情凶嫌的身分，考量乘客安全，便待凶嫌下車後才進行圍捕。