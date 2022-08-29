年底九合一選舉將至，在前新竹市長林智堅因論文抄襲風波而退出桃園市長選舉後，使得桃園與竹市兩地選情更加受矚目。前立委郭正亮直言，由於林智堅對論文抄襲一事尚未認錯道歉，在乎此事的人就會一直追查，代表危機沒有解除，甚至嚴重衝擊桃竹兩地的選情！

根據《CNEWS匯流新聞網》調查「沈慧虹、林耕仁、高虹安這三人當中，你最希望誰來做我們的新竹市長呢」，數據顯示，高虹安獲24.5%新竹市民的支持，其他依序為林耕仁21.6%、沈慧虹21.1%，32.8%則無意見。而根據YouTuber「桃園孫先生」昨（28）日在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政獲得40票領先，鄭運鵬30票居次，鄭寶清則拿到15票、賴香伶1票。

對此郭正亮昨（28）日在政論節目《少康戰情室》認為，鄭運鵬的選情日後還是會被論文門卡到。他指出，台大論文一案申訴的期限是9月10日，但林智堅至今都還沒去申訴，而若林是這種態度，鄭運鵬也未對中華大學審查結果作評論，「那麼鄭還要再力挺林不是抄襲嗎？」再加上同時有陳明通的相關問題，因此郭正亮直言，鄭運鵬基本上都閃不過這些問題的。

郭正亮表示，林智堅與陳明通至今沒有對台大論文抄襲一事認錯道歉，而一件事若沒認錯道歉就代表結果沒有定論，在乎的人就會一直追查，也代表危機沒有解除。同時他提到，除了桃園，近期也傳出民進黨新竹市長參選人沈慧虹不敢找林智堅站台，許多綠營新竹市長參選人更不敢掛出與林智堅合照的看板，使地方出現「棄沈保高」聲音的消息，甚至還有可能會有人會藉此去運作。

因此郭正亮最後直言，由於林智堅「沒有認錯道歉、弄清是非」，事實上桃、竹兩地的選情都是受到嚴重衝擊的！