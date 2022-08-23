電子產業旺季不旺，美系外資保守看待銅箔基板廠台燿(6274)業績，將台燿2022年/2023年/2024年每股盈餘下調23%/20%/17%，不過維持「買進」評等，目標價則降為75元。

俄烏戰爭、通膨升息及大陸疫情封控，終端消費需求疲弱，電子產業面臨高庫存待去化，銅箔基板業績也受到影響，台燿第2季合併毛利率降至16.9%，季減3.7個百分點，年減5.62個百分點，營業淨利率為6.86%，季減3.89個百分點，年減5.83個百分點，單季稅後盈餘為2.89億元，年減51.15%，累計上半年合併毛利率18.79%，年減2.92個百分點，營業淨利率為8.85個百分點，年減2.59個百分點，稅後盈餘為7.01億元，年減25.08%，每股盈餘為2.61元。

電子產業旺季不旺，台燿7月合併營收為15.41億元，年減20.1%，累計前7月合併營收為113.54億元，年減5.89%。

美系外資最新報告指出，我們將台燿2022年/2023年/2024年營收預估下調4%/6%/6%，由於高於預期的CCL價格下跌負面影響及較預期疲弱的毛利率，我們將台燿2022年/2023年/2024年每股盈餘下調23%/20%/17%，維持「買進」評等，目標價則由77元降為75元。