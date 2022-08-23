職業網球選手們把握時間在美網前一周持續熱身，WTA巡迴賽克利夫蘭女網賽台灣女將詹皓晴和日本青山修子繼續合作，兩人女雙首戰6比1、6比1過關。

詹皓晴／青山修子克利夫蘭站賽事首場雙打對手是哥倫比亞歐索里歐（Camila Osorio）／丹麥陶森（Clara Tauson），台日組合開賽就連得5局氣勢大好，擁有一盤領先後，第二盤打起來更有信心，也再度突破對手發球局，僅管比賽尾聲自己的發球局也失守過，但詹皓晴組合很快修正並回破對手，順利在克利夫蘭開胡。

賽後詹皓晴也透過臉書粉專開心表示：「在克利夫蘭的第一場比賽！在克利夫蘭的第一勝！」

可惜詹皓晴的姊姊詹詠然女雙首輪未能獲勝，詹詠然這次和澳洲絲托索（Samantha Stosur）搭配雙打，兩人首輪賽事比賽中遇到雨勢影響中斷，從當地時間周日打到周一，最終3比6、6比4、5比10不敵俄羅斯亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）／德國海森（Vivian Heisen）。