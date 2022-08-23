16年前喧騰一的遠東航空掏空案，遠東航空前財務處副總吳勇璋，與柬埔寨吳哥航空執行董事樓文豪等人合謀偽造財報，並導致回收不了應收帳款，最高法院今年8月駁回上訴，依《證券交易法》特別背信、申報不實等罪，將吳、樓各判刑2年10月及2年6月徒刑定讞。台北地檢23日通知2人到案並發監執行。

遠航2005年間因營運績效不佳，吳勇璋為防止遠航股價及每股淨值下跌，由遠航與吳哥航空及樓男經營的旅行社，分別簽訂台北到柬埔寨、高雄到韓國首爾的「保證機位銷售合作」等假合約，美化遠航財報。

另外，樓男的吳哥航空也積欠遠航鉅款，吳男沒有積極催討這些應收款項，反而從2007年1月起，同意收取吳哥航空的遠期支票，吳哥航空最後跳票倒閉，造成遠航近7億元的呆帳。

台北地方法院及二審台灣高等法院將吳勇璋判刑7年、樓男6年6月徒刑，高院更一審考量本案纏訟已久，符合刑事妥速審判法的減刑規定，2019年間將吳、樓改輕判2年，撤銷發回後。高院更二審將吳改判2年10月，樓文豪判刑2年6月，最高法院今年8月駁回上訴確定。