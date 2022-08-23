全台最大即時外送平台foodpanda宣布推動「外送幸福環島計畫」，與全台各縣市基金會攜手合作，結合平台強大的行動運送能力，號召超過三百位外送夥伴，將捐贈物資送至各地需要的弱勢長者、家庭與孩童手中。foodpanda期盼將「外送幸福」的品牌精神傳遞到全台灣各個角落，為社會注入更多溫暖的力量。

foodpanda公共事務協理郭昕宜表示，身為全台最大即時外送平台，foodpanda除了為消費者送上美味餐點與生鮮雜貨，持續提供優質的外送服務之外，更期待能透過平台與外送夥伴的影響力與實際行動『外送幸福』，不只提供物資支持，更傳遞關懷與溫暖給社會大眾。讓幸福持續蔓延，良善循環不斷，是我們應盡的企業使命與社會責任。

今年中秋節前夕，foodpanda發起「外送幸福環島計畫」，與家扶基金會、心路基金會、失親兒基金會、畢嘉士基金會、一心育幼院、雙福社會福利慈善事基金會與幼安教養院，共7個單位於16個縣市展開合作，全台串聯號召超過300名外送夥伴，累計騎行超過25,000公里，相當於環繞台灣全島超過20圈。深入各地將物資與幸福外送到府，讓大家在佳節時分感受到滿滿溫暖。

自2020年便開始參與foodpanda多場公益外送活動，亦有參與本次外送幸福環島計畫，一起將物資送至台北家扶中心的foodpanda外送夥伴劉先生分享指出，因為外送工作的關係，每天都會遇到到形形色色的消費者，也才發現到社會上真的有非常多需要幫助的人們。這兩年剛好自己也遇到一些狀況陷入人生低潮，後來也受到他人的幫助重新站起。所以只要行有餘力，就願意貢獻自己微小的力量，一同讓台灣社會更加美好。

作為外送幸福環島計畫的合作第一站，台北家扶中心謝曉雯主任表示：「後疫情時代，對於各行各業仍影響甚劇，對處在貧窮線邊緣的弱勢家庭更是雪上加霜，家扶能一路陪伴家庭度過生活的黑暗時刻，也都要感謝社會各界人士的支持。本次foodpanda的外送幸福活動，亦是為家庭注入一份支持和暖流，與家扶攜手成為弱勢家庭的後盾」。

外送最重要的精神是「送其所需」，透過多元選擇、即時服務滿足大家的生活需求。今年的幸福環島外送計畫foodpanda秉持同樣的精神，用心傾聽不同族群的需求，期盼讓每一位受贈者都備感窩心。本次計畫的合作單位中，屏東畢嘉士基金會以長輩為主要服務對象，因此foodpanda與對方討論後，決定添購料理家電做為捐贈物資，讓照服員備餐時能派上用場。同時也能讓長輩們透過日常手作，開心互動同時有助延緩退化，豐富長輩們的晚年生活；在高雄及雲林，foodpanda分別與失親兒基金會、一心育幼院合作，將多項3C用品送至受助的失親、失依兒少手上，讓學子們不但擁有更完善、科技化的學習環境，弭平城鄉差距，感受來自社會的關懷與溫暖。

foodpanda推動回饋社會行動邁入第三年，時至今日已投入上千萬經費於各社會公益項目上。自2020年起foodpanda便持續與老五老基金會合作「年菜外送幸福計劃」，同時也陸續與華山基金會、育成基金會、小紅帽協會、仁濟院等不同公益單位合作，總計完成了42場的捐贈計畫。疫情期間foodpanda也參與由永齡基金會發起的企業捐贈活動，出資百萬一同捐贈400台血氧機予台北市、新北市政府，成為前線醫療人員最佳後援，抗疫之心不落人後。

foodpanda深知從企業內部做起，才能真正種下關懷的種子。因此除了推動公益計畫外，也號召近千名公司同仁及外送夥伴陸續進行十場淨灘及一場淨山活動，累計清除約4,776公斤的廢棄物。foodpanda亦連續兩年帶領公司同仁至動物之家與毛寶貝生命教育中心，以實際行動關懷流浪動物，讓同仁及外送夥伴都能深刻感受自身與社會關懷、公共議題的切身相關性。foodpanda未來將持續為社會帶來正面能量，為社會帶來正向循環。