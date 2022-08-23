雙警遭割喉殉職 追竊車誤判敵情?"用槍時機"惹議 寧噴辣椒水?│中視新聞 20220823

台南殺警案震驚全台，北中南警方合力緝凶，不到24小時就把兇手逮捕歸案。網友發現，日本九州曾發生一起分屍命案，過了12年還沒有頭緒，「台灣警察為什麼這麼強」，一項原因相當關鍵。

涉殺害兩警的嫌犯林信吾，今晨搭客運到新竹，下車時被埋伏已久的警方逮個正著，殉職員警遺失的警槍、子彈也一併尋獲，距離案發不到24小時。

日本媒體《文春Online》日前報導，九州地區在2010年曾發生一起「福岡OL死體遺棄事件」，一名32歲女上班族遭兇手分屍，部分遺體還刻意被丟棄在博多港、能古島、福岡競艇場等地。不過事發至今一直找不到元凶，案子也成了懸案。

反觀台灣警方迅速破案，把身上持有火力的嫌犯逮捕，避免社會上更大傷亡。網友好奇，我們的警察為什麼這麼厲害，台灣小歸小，但真要抓一個人，也不是那麼容易的事。

「監視器太多了吧，根本沒地方躲啊」，台灣近年來不斷增設監視器，主要道路、街道巷弄，甚至騎樓（以店家為主）都有監視畫面可調，「除非你躲進屋子裡不出來」，否則只要現身，幾乎會被發現，成了警方辦案一大利器。