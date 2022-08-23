46歲的殺警嫌犯林信吾，逃逸期間連續換搭不同交通工具，四處製造斷點，企圖躲避警方的追緝，行徑十分狡猾。曾經逮捕林嫌的資深警官吳俊宏透露，林信吾於2019年底在台南市持玩具槍強盜2家超商時，逃逸期間就曾經設下多處斷點，警方經過濾數百支監視器影像，最後才在台南車站前將他逮獲，顯見對方根本就是犯案老手。

警方調查，林信吾殺害凃明誠、曹瑞傑等2名警員後，先騎機車到台南市安南區土城高中棄車，又搭計程車轉公車抵達市立醫院附近下車，再轉計程車到台南火車站，接著搭火車到新營，抵達新營又偷機車搶超商，隨後搭白牌計程車到高雄九如交流道下車，再轉搭和欣客運到新竹，企圖利用斷點逃避警方的追緝。

殺警嫌犯逃亡路線。（圖／陳友齡製圖）

吳俊宏說，擔任台南市警四分局偵查隊長時，林嫌曾因女友懷孕8個月，加上缺錢花用，曾於2019年12月27日、29日，騎偷來的機車持玩具手槍，強盜安平區、中西區各1家超商，合計得款2萬6000元。

吳俊宏指出，林信吾犯案後逃逸期間，先將作案贓車棄置在路旁，再改以步行、搭計程車、火車等方式製造斷點，企圖逃避警方追緝。最令他印象深刻的是，林信吾犯後還利用清晨6點多某大型量販店剛開始營業時，入內購買全套衣服及鞋子，換穿後繼續逃亡。

還好，員警過濾數百支監視器影像，掌握林嫌特徵及可能藏匿處所後，研判他可能會再度搭火車前來台南，並投宿在火車站前某大樓，經派員前往埋伏守候，果然發現對方的蹤跡，隨即通知支援警力到場，不費一槍一彈將他逮捕到案。

據了解，林信吾落網後，被依竊盜、強盜等罪合併判刑8年4月確定後，2020年間發監執行，去年申請獲准調到明德外役監服刑，卻利用放返家探親假的機會，逾時未歸失聯，進而犯下人神共憤的殺警案。