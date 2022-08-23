中鋼(2002)公布自結今(111)年7月份盈餘，中鋼7月稅前獲利雙減，更年減7成，受到單月銷售量低檔、毛利降低所致；前7月稅前獲利也大減近3成。鋼鐵需求疲憊，不過中鋼上周公布9月內銷盤價續降，並說明行情落底轉折拐點，以待迎接第四季傳統旺季需求啟動之契機。法人預估下季鋼市將穩中趨堅。

中鋼7月營業收入391.57億元，月減12.48%、年減6.51%，營業利益22.55億元，月減40.09%、年減72.36%，稅前淨利26.12億元，月減39.21%、年減71.24%。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，7月碳鋼銷售量為68萬3834公噸，創下今年來單月新低；本年累計前7月碳鋼銷售量為536萬2493公噸。中鋼表示，鋼鐵事業群對非合併個體銷售數量減少，以及整體單位毛利降低，致營業收入、營業利益及稅前淨利同步減少。

中鋼前7月營業收入2880.07億元，年增13%，營業利益284.95億元，年減31%，稅前淨利315.14億元，年減29%。

中鋼上周公布9月內銷盤價，主要鋼品價格每公噸調降新台幣1000~1200元，價格下跌幅度在預測區間的下緣。中鋼認為，期能貼近市況有效消弭市場預期心理，攜手客戶一起突破當前困境，並掌握九月份行情落底轉折拐點，以迎接第四季傳統旺季需求啟動之契機，用鋼需求預估將逐步回升。

法人也認為，第四季鋼市可望穩中趨堅。在今年下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。