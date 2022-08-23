點睛設計總監韓世國研發2年，利用廢棄玩具製作「再生玩具甜點椅」。（蔡明亘攝）

台塑生醫宣布加碼捐贈1000萬元，讓全台最大玩具共享園區能順利在年底開工。（蔡明亘攝）

萬能科大設計系教師陳明瑜，將二手玩具與1千多株多肉植物結合成「再生植被牆」。（蔡明亘攝）

祖父母節將至，台灣玩具圖書館協會與台塑生醫今舉辦「Formosa 祖孫共玩趣」活動，在桃園市楊梅區全台最大玩具共享園區預定地登場，邀請上百組祖孫到場同樂。受到疫情影響，玩具共享園區募款計畫不如預期，因此台塑生醫董事長王瑞瑜也宣布加碼捐贈1000萬元，讓園區能在年底順利開工。

為促進樂齡健康、推廣二手玩具再生，台灣玩具圖書館協會與台塑生醫舉辦祖孫共玩活動，吸引在地100多位祖孫到場，現場設有體驗課程、闖關遊戲與銀髮組表演，不少爺爺奶奶帶著孫子一起玩陀螺、彩繪陀螺，不僅讓家人感情升溫，也讓長輩學習預防醫學概念，氣氛溫馨又熱鬧。

現場最吸睛為設計師打造再生玩具新開箱，點睛設計總監韓世國研發2年時間，利用廢棄玩具製作出「再生玩具甜點椅」，可麗露造型吸引大批民眾搶拍。另萬能科大設計系教師陳明瑜，將二手玩具與1千多株多肉植物結合成「再生植被牆」，展現設計職人創造力。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳指出，全齡共玩的玩具不僅能帶給小朋友歡樂，也是促進祖孫情誼的工具，盼藉祖父母節前夕，讓社會更重視跨世代的互動與關懷。未來將在楊梅打造全台最大玩具共享園區，除提供玩具回收、分類與再生服務外，也規畫長者與幼童托育空間，盼今年底順利開工。

王瑞瑜表示，與協會合作2年半來，已回收16.6噸二手玩具，藉免費申請平台，讓需要的公益或社福團體領用，累計已發送7490公斤的二手玩具。此外，考量疫情與景氣影響，園區募款計畫不如預期，王瑞瑜也宣布加碼捐贈1000萬元，讓園區能順利在年底開工，盡早提供關懷服務，預計2025年完工。

桃園市長鄭文燦也提到，近年桃園年輕家庭移入多，市府重視玩具教育，關注玩具平權，讓偏鄉孩童也有玩具可玩，再透過玩具醫生延長使用期限，並持續進行玩具交流，透過捐贈或交換，讓玩具找到下一個主人，擴大玩具教育效益。