民進黨基隆市長參選人蔡適應昨(25日)參與基隆市建築師公會座談，他事後在臉書分享為何推動市港再生標竿計畫2.0的原因，強調就是要讓東西岸的風貌和觀光客，可以串接起來，並期待東西岸的漫遊和風貌轉變！

蔡適應表示，台灣首次躍上大航海時代，就是在基隆的和平島，那時的聖薩爾瓦多城、諸聖教堂，在最近考古出土後，奠定了《南大員、北社寮》的台灣開發歷史，這也是為何今年的城市博覽會，我們以「起點城市」做為整個發想的主軸。

基隆有深厚的歷史文化做為發展的基底，蔡適應選擇從歷史文化出發，述說基隆如何在這幾年，並和林右昌市長合作，幫助基隆減輕債務，扮演推銷員說服中央的部會官員，讓基隆獲得中央的計畫支持，並且提升我們的計畫執行率、推動公共建設。

蔡適應以東岸旅客中心為例，基隆做為亞洲郵輪母港，要有國際港口的樣貌，協調港務公司和航港局、基隆關等，讓東西岸的遊客進出比照空港、整頓成國際海港門戶，未來再次開放外國郵輪旅客後，就能在飛鳶廣場、海洋廣場、國門廣場感受基隆的風情萬種。

蔡適應透露，這也就是為何他要來推動市港再生標竿計畫2.0，讓東西岸的風貌和觀光客，可以串接起來，東岸可以透過基隆塔上希望之丘、主普壇，再繞到恐龍溜滑梯、天鵝洞，從忠烈祠旁坐防空洞電梯下來，再回到哨船頭、義重町；未來西岸可以乘坐纜車到太平青鳥，步行到虎仔山喝咖啡看風景，也能在基隆燈塔、球子山燈塔間，體驗基隆版的一日雙塔，了解基隆築港的歷史，高遠新村的築港出張所仙洞町官舍，屆時應該也已經修復完成，東西岸的漫遊和風貌轉變，將會是令人期待的！