民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日在桃園區青溪公園市民廣場，舉辦「勇者號出任務」活動，他在臉書自稱「桃園勇者」，同時宣布一個大計畫，「從8/27到10/14，有長達12場的達人劇場的演出」，會派出親子舞台卡車「勇者號出任務」深入桃園各地，透過親子舞台卡車歡樂SHOW形式，讓桃園市民朋友參與一場歡樂、正面的選舉。

鄭運鵬在臉書上表示，他在立法院的時候，因為是黨團的幹事長，包括同婚法案、預算的通過，常常需要負責擔任協調與溝通的角色，所以很多人叫他「桃園勇者」，叫得很順口。鄭運鵬說，「今天桃園勇者要宣布一個大計劃，從8/27到10/14，有長達12場的達人劇場的演出，我們將派出一台親子舞台卡車，叫做『勇者號出任務』！包含『好玩的劇團』、『天馬戲創作劇團』、『即將成真火舞團』、『紅鼻子馬戲團』、『創造焦點』、『FOCA福爾摩沙馬戲團』、『馬戲之門』等表演團體」。

鄭運鵬說，「勇者號」將會在8月27日（周六）出第一場任務，歡迎各位爸爸媽媽、阿公阿嬤帶著「桃園小勇者」一起來玩。鄭運鵬也承諾，「未來我若當選市長，希望在桃園規劃一個公立兒童樂園，讓每個小朋友都可以公平地享受兒童設施。未來也會致力讓戲劇藝文活動深入桃園的大街小巷，讓桃園成為人人能享受生活、享受休閒娛樂的都市」。

鄭運鵬強調，「不是只有我是桃園勇者，每一個在桃園落地生根、發揮所長的人，都是桃園勇者。桃園要變成達人訓練基地，成為一個人人適合發展興趣、把自己的興趣當職業的都市；桃園要變成娛樂也可以當飯吃的快樂城市」。此篇文章一發出，許多網友都震驚了，留言表示「很有創意欸」、「支持桃園勇者」、「大人小孩都很喜歡玩」、「勇者加油！讓桃園變身達人城市」、「這計劃，推！」、「很棒欸」、「好有趣喔」。