民進黨前立委鄭寶清宣布脫離民進黨、將投入桃園市長選戰，是否衝擊綠營桃園選情？民進黨台中市長參選人蔡其昌說，選對會已完成對鄭運鵬的提名，民進黨將全力輔選鄭，且連桃園市長鄭文燦都稱讚鄭運鵬是他的2.0版，對鄭運鵬有信心。

蔡其昌上午登記前受訪表示，民進黨是透過選對會的提名程序完成鄭運鵬提名，全黨上下都會全力輔選；大家都覺得鄭文燦在桃園做得很好，而鄭文燦也說鄭運鵬是他的2.0版，由此推論，未來的桃園市政很值得期待，也將會是鄭運鵬當市長，對他有信心。