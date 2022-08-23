殺警凶嫌林信吾23日凌晨1時搭車北上至新竹。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

殺警凶嫌林信吾23日凌晨1時搭車北上至新竹。（和欣提供／程炳璋台南傳真）

22日午間發生震驚社會的殺警案，46歲林信吾將2警殺害後，晚間搭白牌車前往高雄，企圖製造斷點。經高雄警方多個調帶追查，掌握林信吾23日凌晨1時從高雄九如交流道搭乘和欣客運前往新竹，立即通報新竹警方在新竹站埋伏將他逮補。林信吾在最後排隊等搭車畫面曝光，同行11位乘客與殺警凶共度3個多小時，相當驚險。和欣客運發表聲明：警方到和欣九如站調查後才知車上有嫌犯，並讚稱警方迅速有效的辦案能力。

22日午間林信吾將2警凃明誠與曹瑞傑殺害後騎車逃逸，隨即將機車棄置土城高中，等警方下午3時50分查獲時，林信吾早已逃之夭夭，下落不明。直到當日晚間11時30分許，林信吾持槍搶劫超商後搭乘白牌車離開，警方以車追人，得知23日凌晨0時40分許下車，之後搭乘和欣客運北上，想製造斷點趁機北上逃避追緝。

高雄市警方獲報後，經過多次調帶查閱，眼尖警發現凌晨1時許，林信吾搭和欣客運離去。據附近監視器畫面，林信吾揹著黑色背包，從容排隊在最後上車，讓同車的乘客完全認不出來他就是身揹2條命的凶嫌。

高雄警方從和欣客運得知，林信吾購買從高雄到新竹的車票，便立即通知新竹警方一同至新竹站進行埋伏，等客運開到新竹站時，凌晨4時36分許，警方見到林信吾到站下車後，蜂擁而上將他逮補，查獲1把警用手槍及18發子彈，其中還有1顆上膛。警方依殺人罪、竊盜罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

和欣客運發表書面聲明表示，警方到和欣九如站調查後才知車上有嫌犯，和欣配合警方指揮行動，公司未通知車上駕駛任何訊息，一切行車服務依正常流程，直到嫌犯到達新竹站後，警方在無預警情況下能順利逮捕嫌犯，讚稱警方迅速有效的辦案能力。