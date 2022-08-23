大人小孩都玩得開心。（華山基金會提供／李京昇苗栗傳真）

今天是祖父母節，清心福全公司苗栗區的26間加盟店，響應華山基金會愛老精神，23日邀請人瑞黃奶奶跟獨居徐奶奶到清心福全苗栗市為公店擔任一日店長，與喬嘉樂幼兒園的小朋友合力製作飲品，陪伴奶奶提前歡度今天是祖父母節，老小玩得不亦樂乎，現場和樂融融。

台電力公司苗栗區營業處也長年支持華山公益，這次中秋除了發起全體員工總動員挹注經費，處長邱華龍也以行動支持，化身神秘客到現場點單，長輩們與小朋友齊力合作、完成點餐及搖飲料的任務，氣氛歡樂又有趣。奶奶們認真盡職的表現更獲頒一日店長的終身成就證書，奶奶們跟小朋友都開心不已。

清心福全柳世綜店長表示，苗栗地區人口老化嚴重，期望更多人關注老人議題，以「一店助一老，每日10助孤老」的方式，邀請苗栗清心福全26間加盟店家加入愛心店家行列。

他們期望透過每日捐出店內第一筆收入40元，幫助在地孤老服務經費，並期望拋磚引玉，號召更多愛心店家加入助老行列。

華山基金會指出，受到疫情影響，弱勢長輩更需關懷照顧，苗栗區服務經費和去年同期減少1成以上，但孤老服務不能斷，現正發起2022常年服務暨「愛老人 中秋亮起來」公益，懇請大家支持孤老服務經費，透過小額捐款、每月定額1250元或隨喜支持等方式，協助苗栗偏鄉服務，一起擁抱愛，不孤單。洽詢專線（037）373-627 杜小姐。