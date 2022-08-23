台南市(22)日上午發生2員警凃明誠、曹瑞傑遭割喉身亡震驚社會，警方從錯認凶嫌身份到釐清是外役監逃犯林信吾涉案，直到林嫌在新竹落網；高雄市警察局長林炎田扮演關鍵人物，擁有多年刑事經驗的他，接獲情報林嫌逃到高雄後，便在九如交流道附近地毯式搜尋，後來在和欣客運站發現林嫌蹤影，並將情報轉給調查小組，才順利的在(23)日凌晨4時36分於新竹逮捕林嫌歸案。

犯下殺警案的凶嫌林信吾在台南市新營區持搶搶奪超商7000元後，搭白牌計程車前往高雄久如交流道，自認為設下斷點林嫌，早已被警方掌握行蹤，警方以車追人，掌握白牌計程車車主後，車主向警方表示林嫌在高雄九如交流道附近下車離開。

高雄市警察局長林炎田收到調查小組的情報後，立刻調度指揮保安大隊霹靂小組、高雄市刑事警察大隊一同前往該地附近地毯式搜索、調閱周邊監視器找人，有眼尖員警在和欣客運高雄站的監視系統發現林嫌已搭車離開，經查詢林嫌購買的車票，推算林嫌已到嘉義附近。

林炎田也撥電話給坐鎮在台南市的警政署長黃昭明，連同台南警方一同北上緝凶，並同時通報新竹市警方支援，於(23)日凌晨4時36分將凶嫌林信吾逮捕歸案。

知情人士則說，署長黃明昭與林炎田是昔日警大同窗，這次緝凶過程中，因警方一直研判嫌犯可能逃往高雄，兩人不斷通電話交換訊息，同學合作默契十足，林炎田回報林嫌逃往新竹後也沒休息，持續關注後續發展，徹夜未眠；最後林嫌確定落網，黃明昭也特地打電話告知林炎田。