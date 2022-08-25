台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，經警方全力追緝後，23凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕歸案，此案也引發民眾對警方用槍相關法規的討論。一份最新網路民調顯示，高達71.7%的民眾非常支持修法保障警察開槍執法權力，也有68.4%民眾非常贊同放寬警察用槍時機，顯見民眾對蔡政府的法規完善性及修法進度並不滿意，急盼改善。

《Yahoo奇摩》24日起進行網路民調，截至今日（25）早上8時30分，已有6600人參與投票。詢問「警械使用條例第4條規範七種情境下，警察才得以使用槍械。你贊成放寬警察用槍時機嗎？」認為非常贊成的民眾有68.4%、還算贊成18.0%、不太贊成5.1%、非常不贊成4.4%、不知道／沒意見4.1%。

針對「警察開槍執法恐因不符比例原則吃上官司，因而影響警察用槍意願，你支持修法保障嗎？」認為非常支持的民眾有71.7%、還算支持16.3%、不太支持4.7%、非常不支持3.7%、不知道／沒意見3.6%。

至於「警械使用條例草案擬以國家賠償為原則，給予警員用槍更多保障，你的看法是？」認為非常贊成的民眾有62.8%、還算贊成20.8%、不太贊成6.4%、非常不贊成5.5%、不知道／沒意見4.5%。