年底台北市長選戰引發關注。傳出國民黨台北市黨部21日完成一份最新民調，該黨台北市長參選人蔣萬安從以前的50%跌到如今陷「30%保衛戰」，目前雖仍以30%以上支持度穩定領先，但民進黨參選人陳時中卻在民眾黨支持的參選人黃珊珊的大本營港湖區，暴衝到民調第一名，對選情埋下強烈變數，更讓藍營地方人士非常驚訝。

國民黨內知情人士表示，台北市黨部持續有在進行4000人以上大樣本民調，21日最新民調顯示，蔣萬安目前民調仍穩定領先，支持度都有超過30%以上，但陳時中的民調卻在黃珊珊的大本營港湖區暴衝到第一名，讓在地人士非常訝異。

知情人士指出，民調目前仍在持續滾動進行中，蔣萬安民調還是以超過30%穩定領先陳時中和黃珊珊。但港湖區向來是藍綠激戰區，目前民調顯示，蔣萬安已在南港區領先，但內湖區埋下未知數；整體而言港湖區陳時中已衝到第一。蔣目前策略強打發揮年輕優勢，規畫以積極走入綠營地盤的方式，爭取更多政黨認同感不強的年輕人支持。

針對年底選情，知情人士也坦言，蔣萬安從昔日破50%的支持度，落到如今的「30%保衛戰」，其實就是2014年連勝文參選台北市長的複製，更何況這次還是三足鼎立；若馬上就投票蔣最有機會，但若等到11月26日投票，恐怕陳時中更有機會。