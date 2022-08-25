民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安（右）。（圖／取自高虹安臉書）

原披綠袍參選桃園市長的林智堅，因陷入「論文門」退選，繼台大論文審查委員會認定抄襲、撤銷學位後，中華大學昨日（24）也認定其論文抄襲並撤學位。民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安表示，林智堅在一個月內連續被撤銷二個碩士學位，成為台灣政治史上第一人，不僅證明「相信林智堅沒有抄襲」的說法是錯付，更代表著「新竹，值得更好」。

高虹安昨日晚間8時32分在臉書發文表示，林智堅在一個月內連續被撤銷二個碩士學位，成為台灣政治史上第一人，也證明了新竹市前副市長、民進黨新竹市長參選人沈慧虹「相信林智堅沒有抄襲」的說法，終究是錯付了。

高虹安指出，用個人感情與黨派利益來思考，很容易就會違背民主社會的基本價值。綠營人士強調相信林智堅清白，等於不相信台大，完全看不到政治人物面對問題、解決問題的態度。過去一個月來，部份從政者或側翼抹黑台大、貶低大學自治的價值，這是對社會最不良的示範；現在，林不僅是一本論文被判定抄襲，而是兩本，難道中華大學的審查也是抹黑嗎？為護航堅不惜犧牲台大的聲譽、不尊重體制者，終究會迎來反噬。

針對林智堅論文審定結果，高虹安強調，她仍相信台灣的社會價值，各領域的人才都在默默努力，所以台灣大學和中華大學才能抵抗龐大的政治壓力，做出獨立的審查結果；她也相信，聰明的新竹人、智慧的台灣人，會用選票做出正確的選擇，「新竹，值得更好」。

此文發出後獲得約8000個讚、逾350則留言與破百次分享，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「完全認同虹安委員的觀點」、「新竹市需要真正可以被市民朋友監督的市長！」「徹底的下架民進黨的政治勢力、台灣才有真正的民主制度及公平正義！」「謝謝中華大學不畏政治勢力，勇敢做出裁決！」「新竹市稅繳的沒有比較少。不值得被這樣對待。新竹真的值得更好！」