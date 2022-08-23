北部有名吳姓男子於(21)日前往台南玩，向租車行租了1輛機車後，便前往台南市中西區赤崁街某酒吧，由於忘了拔鑰匙，便於隔天(22)日前往台南市警二分局民權派出所報失竊，當時受理員警涂明誠透過車辨系統，發現機車出現在台南市安南區，便協同員警曹瑞傑一同前往尋車，豈料，卻遇到凶嫌林信吾割喉身亡。

昨(22)日上午台南發生一起駭人殺警案，2員警涂明誠、曹瑞傑因處理民眾失竊車輛，慘遭林姓凶嫌攻擊、割喉送醫不治，林嫌作案後，騎著1輛車牌369-PGB機車至1.3公里外的土城高中清洗血跡後，留下白色塑膠袋、棒球帽、黑色包包等變裝逃亡，隨後搭乘計程車、火車到台南新營後搶超商奪得7000元，再搭乘白牌車至高雄轉搭何欣客運北上，於新竹站下車遭大批警方圍捕，於(23)日凌晨4時36分落網。

台南殺警案相關位置圖，凶嫌於1.3公里外的土城高中棄車逃亡。（製圖／陳友齡）

綜合媒體報導，該369-PGB失竊機車是家住北部的37歲吳姓男子到台南玩，於(21)日向1家租車行租用的機車，吳男至台南中西區赤崁街附近的知名酒吧，因一時忘拔機車鑰匙，於隔天(22)日早上9時許，在家人陪同下至台南市警二分局民權派出所報失竊，當時受理的警員涂明誠以警政車牌辨識系統查出該機車出現在台南市安南區，便與員警曹瑞傑一同前往尋車，不料卻遇到林嫌慘遭割喉喪命，始料未及的結果讓在派出所等待消息的吳男聽聞後哭了出來。