台南今(22)日上午發生殺警案，2員警凃明誠、曹瑞傑不幸遭割喉殉職；曹員畢業後先於台北興隆派出所就職，因要照顧年事已高阿公，申請調回台南竟遇上憾事，巧合的是，曹員當年就讀警專時，其警專學長學習幹部，就是3年前於北上自強列車上，處理糾紛不幸殉職的鐵路警察李承翰。

台南市警局民權派出所2員警凃明誠、曹瑞傑因受理民眾機車失竊，遭歹徒割喉因公殉職；27歲曹瑞傑第32期警專畢業，畢業後服務於北市警文山區第二分局興隆派出所，因要回台南照顧阿公，申請調回台南，卻不幸遇劫。

從曹瑞傑臉書朋友欄可見，他與李承翰互為好友。（翻攝自曹瑞傑臉書）

曹員自小由阿公、阿嬤帶大，由於曹員要就近於台南照顧年事已高阿公，便申請從台北興隆派出所調回台南，曹員前同事也表示，曹員平時主動完成長官要求，這次因追捕逃犯時不幸遇害，前同事無法想像陽光型男的曹員執勤喪命，直呼「不想去看新聞」。

據《ETtoday新聞雲》報導，曹員就讀於警專時，在校帶領的曹員的警專學長學習幹部，就是鐵路警察局嘉義分局的不幸殉職勇警李承翰。

2019年7月3日上午1輛北上152車次自強號因發生驗票糾紛，鐵路警察李承翰前往處理時，遭1位罹患思覺失調症鄭姓男子遭刀械刺入左腹部，大量失血送醫不治；此事件最高法院判鄭嫌17年定讞。