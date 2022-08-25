"殺警只為搶槍"!? 凃明誠姊淚轟"法務部.矯正署踐踏家屬"│中視新聞 20220825

台南市警二分局民權派出所員警曹瑞傑、凃明誠因公殉職，家屬至今仍痛不欲生，曹瑞傑叔叔說，曹、凃家屬共識一致，希望政府聽到家屬心聲，一定要執行死刑。凃大姐說，原不捨弟弟解剖，為讓社會大眾知道凶嫌多凶殘、讓法官知道被害人承受多大痛苦，忍痛解剖，「廢死團體看到了嗎？請尊重我弟弟人權！」

曹瑞傑叔叔說，如果最終判決出爐，確定判凶嫌處以死刑了，也希望不要拖，盡快給家屬一個完整的結果，「拖著，對家屬只是傷痛」。他也說，死刑是一個警戒，讓下一個預先想要傷害其他人的加害者，能有所警惕，而不是說傷害人可以逃脫刑責，他說，台灣畢竟是法治國家，希望政府聽到家屬心聲。

凃明誠大姐今天忍悲說，家人原本不捨弟弟解剖，做出這心痛決定是為了讓社會大眾知道凶嫌多凶殘、讓法官知道被害人承受多大痛苦，「我弟弟的人權，廢死團體看到了嗎？」

凃大姐說，案發後一直看新聞，最殘忍的一張照片是行車紀錄器畫面，凃明誠喉嚨已被割傷，但凶嫌卻殘忍用手勾住弟弟脖子、用槍抵住太陽穴，臉上有笑容，讓人完全不能接受，「凶嫌在突襲我弟的狀況下，還做出這種殘忍舉動。」

凃大姐說，凶嫌有人權、被害者人權呢？家屬無法接受他死於非命，儘管不捨解剖，但為了讓社會大眾知道凶嫌多凶殘、讓法官看到書面證據，知道被害人承受多大痛苦，做出這心痛決定，「你們知道我弟弟多痛嗎？」「我弟弟做成這樣，廢死團體看到了嗎？請尊重我弟弟人權！請法官看一看我弟弟人權在哪？」

她說，凃明誠受傷當下還奮勇抵抗，只為保護國家社會，看在家屬眼中只覺得，有必要嗎？因這份責任感送命，值得嗎？而且這次一次送走2條人命，這樣合理嗎？「他們只是去上班而已，請重視我們的人權！」她也痛批明德外役監稱受刑人逾假未歸，還不承認錯誤，「矯正署請給我們家屬一個道歉！」