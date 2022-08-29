余天現身。陳俊吉攝

李亞萍現身。陳俊吉攝

【LIVE直播】 永別余苑綺！余天、李亞萍淚崩送愛女最後一程｜2022.08.29

資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺對抗直腸癌8年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲。家屬今（29日）在台北第一殯儀館景行廳為她舉辦告別式，採取基督教追思音樂會儀式，由宋達民擔任主禮牧師。余苑綺追思會場以白色花卉布置，象徵典雅純潔，遺照是余苑綺22歲時與全家一起拍的照片，動感有活力，門口寫著「抗癌鬥士余苑綺小姐追思會」，還有2張余苑綺在舞台手握麥克風照，愛唱歌的模樣將永留大家心中。

儀式以教友們唱《奇異恩典》開場，藝人洪榮宏讀經。接著播放余苑綺的追思影片，放了她從小到大和家人相處的點滴，以及跟老公Gray相戀到有了小孩樂樂、小可愛的全家甜蜜回憶照，溫馨又感人。中間還穿插她跟弟弟余祥銓一起合唱《製造浪漫》等歌曲。

余祥銓追思會上，哽咽說：「親愛的二姐，我們大家都好想你。」也好奇二姐這幾天在天上做什麼，他也說每天晚上都好想夢到二姐，但相信她現在在天上已經沒有折磨了。余祥銓還回憶姐弟出國時的點滴，也說姐弟倆興趣一樣，「出國讀書時妳是我的監護人，我打架翹課被抓到，結果主任查到妳翹課比我更多，不過處罰這天我們非常開心，一起去網咖。」

余祥銓也稱回台灣後余苑綺說想要當歌星，但媽媽說她像鴨子聲音，但不斷地練習，唱歌變成全家最厲害的，「是我們家的驕傲，但老天卻開玩笑，妳得了直腸癌，做了70的化療，二姐妳真的辛苦了，弟弟答應你的事一定會做到，我們下輩子還要當一家人。」

余祥銓相信余苑綺現在已經沒有折磨了。陳俊吉攝

宋達民擔任主禮牧師。陳俊吉攝

余天在告別式前發文：「今天送別苑綺，現在已經無病無痛，到天上當天使了。妳的美麗身影會一直留在大家心中。」貼文同時曬出全家福照。

余苑綺在2020年曾分享心路歷程，透露自己在得知罹患癌症的時候一直抱持「我會好的」態度，努力抗癌，如今余苑綺撒手人寰，剩下老公Gary一人為了單親爸爸，而余苑綺生前就希望，女兒樂樂可以照顧弟弟，弟弟長大後也要保護姊姊，期盼兩個孩子永遠幸福快樂，並約定下輩子還要當一家人。

紀寶如送別姪女。陳俊吉攝