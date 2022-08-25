帥警教抵抗持刀歹徒招數卻被酸馬後炮，他本人在網路上親自回應了。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

台南殺2警嫌犯林信吾終於落網，但嫌犯的犯案過程震驚全台，因此，網路上近期竟流傳了1段1年多前的影片，影片中有位「前警員」教導如何抵抗持刀歹徒，先是從如何辨別會不會使用刀，再提到若手中只有手電筒該如何化解危機，然而，這段影片也被不少網友酸「馬後炮」，對此，拍攝影片的「前員警」也親自上網回應了。

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」上傳1段短片，影片中有年輕帥氣的警察，親自教學「如何抵抗持刀歹徒」，遭原PO分享表示「很重要一定要學起來」；影片中該帥警教學「如何判斷對方會不會用刀」，又或是如果手上只有手電筒，該如何化解危機。

該影片也吸引超過8千人按讚，網友也表示超認真看完，真心想學習自保方式，豈料，教學的警察竟然跑得比我快，不過也有不少網友表示「台南殺2警案」已經發生了，不需要再「放馬後炮」。

帥警教抵抗持刀歹徒招數卻被酸馬後炮，他本人在網路上親自回應了。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

不過，也有熱心網友幫忙解釋，這段影片是1年多前拍攝，當下的時空環境，也不會預料到1年後會發生殺警案；而拍攝這段影片的「前警員」也回應，他表示這段影片是1年多前，因為偵辦刑案過程遭利刃劃傷，因此有感而發，拍下影片警惕同事，沒想到1年後發生2英勇警察殉職，而這段影片也被截錄下來，在網路上瘋狂轉傳。

他也提到自己雖然受過許多特種軍事訓練，但遇到刀子也沒有十足的把握，但拍影片的用意是要以輕鬆的方式，讓周遭的同事可以保護好自己，他另外也表示自己今年已經離職，網路上的「刁民」不用想說要檢舉他，但也請各位要支持第一線員警，給予不分晝夜、全副武裝，隨時都有生命危險，卻還是選擇守護家園的「軍、警、消、海巡」，最大鼓勵與支持。