台積電（2330）股價受行情拖累，再度回測500元大關附近，然外資券商對台積電基本面信心十足，摩根士丹利、高盛、美銀證券近期接連重申對台積電正向看法，推測合理股價高居650～780元，凸顯股價守500大關非難事。

外資圈人士先前便點出，500元就是台積電波段防守價位，要是沒有出現更大或突發性利空，就算股價跌破500元，時間也不會太長，股價後續走勢果如外資圈預料。隨台積電股價再度向下靠近500元關卡，外資研究機構旋即啟動送暖。

美銀證券最新調查表明，台積電3奈米製程進度正常，下半年進入量產、明年上半年開始貢獻營收，且擴張計畫將專注在長期結構性需求，其次，今年的產能利用率維持高檔，明年也會維持在健康水準。另外，不存在非周期性因素的定價策略變化，此發現應有助化解市場疑慮。

就應用層面觀之，美銀證券還發現，資料中心與車用的需求依然相當強勁，同時，也有信心此次為典型的庫存調整，將在明年中調整完畢，台積電依靠技術領先優勢，產品組合與客庫組成均強大，又有高比重營運貼近高效能運算（HPC），表現將優於同業，給予「買進」投資評等，推測合理股價預期是650元。