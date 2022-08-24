圖為殺警嫌犯林信吾。（資料照/李俊淇攝）

高虹安在羅智強臉書留言。(取自羅智強臉書)

震驚社會的台南雙警命案，凶嫌林信吾竟是外役監「逃犯」。民眾黨新竹市長參選人高虹安昨(23日)在臉書發文，質疑林外役監逾期未歸1星期難道不算逃獄，嚴正要求法務部應重新檢視外役監制度。對此，國民黨前台北市議員羅智強昨竟「跨黨」表達認同「政府的螺絲鬆了，也造成嚴重的結果，打擊整個警界的士氣，我們不該再沉默」。

針對高虹安的意見，羅智強昨天在自己臉書回應，用一張大大的照片明白表示「認同高虹安」，內文則稱他同意高虹安說政府應要整頓外役監，因兩名員警枉死，雖然政府馬上以震怒來回應並迅速逮捕凶手，但對外役監疏於管理，一手造成憾事，政府要負起最大的責任。

羅智強在臉書特別引述高虹安說法，表示她認為外役監制度的本意是要給輕罪者一個機會，但林信吾「強盜罪」根本不符外役監的精神，而過去10年，外役監共有39人成功逃出，這個制度顯然有大大的問題；羅智強直言，事實上依林嫌的狀況，根本不應給予外役監的機會，而且依這次破案的速度，林嫌只要逾期未歸，警方一天內就可以憑監視器逮人，怎麼可能讓他逍遙法外一星期？

羅智強喊話，政府必須要負起全責，整頓外役監，不要再有無辜生命消逝，給警員執勤、民眾生活有更安心的依靠。此則貼文也獲得1.2萬名網友按讚。

而高虹安也現身留言「謝謝強哥，為兩名英勇警察同仁的犧牲感到不捨，另外還有兩名外役監犯人申請返家而逾期未歸，希望警政單位能儘速抓到犯人，不要等到悲劇發生才補救。」由於高虹安是民眾黨提名的新竹市長參選人，而羅智強所屬的國民黨，也提名林耕仁為新竹市長參選人，因此高虹安是國民黨新竹市長選戰的「敵手」，羅大動作表達支持高虹安意見，格外令人矚目。

另外有不少網友亦紛紛留言表示，「外役監根本不像獄，很多很多牽連，早就該整頓」、「應該整頓的不只是外役監，台灣所有監所 目前都是超」、「政權輪替才有用」、「真的很痛心」。