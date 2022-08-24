生活中難免遇到一些讓人心煩的事情，很多時候看開一點，煩惱自然而然也會煙消雲散，不過命理專欄《旺好運》指出，雙魚座、天秤座、巨蟹座特別容易想太多，總在不知不覺間自尋煩惱、自討苦吃，尤其雙魚座，煩惱一多反而變得很愛胡思亂想，當心陷入負面情緒漩渦中。

第三名：雙魚座

雙魚座就是天生想太多，加上太愛做白日夢，面對很多事情往往不切實際，導致生活中的煩惱越來越多，最後反而變得很愛胡思亂想，甚至越來越負面。

第二名：天秤座

天秤座太講究公平與利益，凡事都要替大家與自己著想，這是非常包容與正義的心態，但無形之中也為自己徒增了很多的煩惱，最終自己應付不過來，反而帶來更多的反效果。

第一名：巨蟹座

巨蟹座心思很細膩，總是因別人的一言一行而影響到自己的思緒，甚至當別人遇到困難時，自己也會陷入對方的情緒中，雖然這會讓人覺得很有愛心，但其實是苦了自己。